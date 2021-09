Durant trois jours, sous tentes, 200 leaders ont réfléchi ce week-end à la manière d’évoluer vers une économie plus régénérative. Maxime, Eline et Charlotte, des jeunes de la Corporate ReGeneration, les ont challengés.

reportage

C’est dans une prairie située en contrebas du domaine d’Arthey, en région namuroise, que le second « Regenerative Alliance Summit » a pris ses quartiers. Plus de 200 tentes individuelles, parfaitement alignées, y sont plantées. Toilettes sèches et douches d’eau froide viennent compléter le décor de ce qui ressemble presque, à n’en pas douter, à un gigantesque camp scout.