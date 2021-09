Federer, Nadal, Sampras, Agassi, Borg, McEnroe etc., s’y sont tous cassé les dents et désormais Novak Djokovic aussi ! Le Serbe était le plus proche, à un doigt, à un succès de remporter le fameux Grand Chelem que seuls deux joueurs ont réussi (Laver en 1962 et 1969 et Budge en 1938), mais il a craqué !