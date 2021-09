Sophie et Charlotte Mackels ont presque tout perdu le 14 juillet. Si la maison de la première des jumelles est restée debout, tout est à refaire. Et leur atelier de confection d’habits pour enfants a été complètement ravagé.

Sophie et Charlotte Mackels veulent croire dans le futur de leur société Dagobert, même si l’atelier a été complètement détruit. - J.-L.B.

Deux mois après les inondations, les balafres restent encore bien visibles dans Chaudfontaine, notamment le long de l’avenue Général-Jacques où des containers sont toujours présents à front de rue, et où les travaux de déblaiement, de rénovation et un certain abandon s’entrecroisent.