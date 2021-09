Deux mois après le déluge, que deviennent les victimes des inondations?

Les sinistrés ont tous une histoire. Nous les racontons ici et continuerons à les raconter, avec leur aide, dans notre journal et sur notre site internet.

C’est en province de Liège, et particulièrement dans la vallée de la Vesdre, que le bilan des inondations est le plus douloureux. - Pierre-Yves Thienpont.

La date est facile à retenir, c’est l’avantage : le 14 juillet dernier, un mercredi, alors que la France célébrait sa fête nationale, des pluies diluviennes tombaient sur le sud de la Belgique et poussaient rus, ruisseaux et rivières hors de leurs lits. La Meuse elle-même se faisait menaçante. Depuis le début de la semaine, les bulletins météo annonçaient une « drache », nationale elle aussi. Deux mois plus tard, il faut éviter de fanfaronner : personne n’avait prévu un tel déluge et les conséquences mortelles qu’il allait provoquer.