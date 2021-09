L’époque est bien aigre-douce, non ? », lance Joachim Caffonnette. Sur la pochette de son nouvel album, Bittersweet Times, chaque titre est suivi d’un court commentaire. Pour « A Savvy Child » : les enfants peuvent être bien plus lucides que les adultes, on devrait être à leur écoute. Pour « Nostalgie du futur » : les futurs qui n’arriveront pas. Pour « Presidential Blues » : mais lequel ? Pour « Anywhere out of the world » : Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris.