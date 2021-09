Grève mardi d'une trentaine de membres du personnel de cabine de Brussels Airlines

Les grévistes seront présents à Brussels Airport de 05h00 à 18h00 et y organiseront une journée de soutien et d'information au cours de laquelle ils expliqueront plusieurs principes au reste du personnel. Cela pour les sensibiliser à la situation au sein de l'entreprise, qui compte quelque 1.100 stewards et hôtesses.

Fin août, il était apparu que des actions étaient devenues "inévitables" chez Brussels Airlines après l'échec de discussions et d'une réunion de conciliation sur la charge de travail du personnel de cabine. Les syndicats avaient déposé un préavis de grève dans la foulée et devaient ensuite informer et consulter leur base.

De son côté, la direction de la compagnie disait fin août rester ouverte au dialogue et affirmait vouloir élaborer et mettre en place des mesures permettant d'alléger la charge de travail du personnel de cabine.