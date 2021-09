Schaerbeek: les nageurs sont attendus au Neptunium en 2022

Après avoir longtemps pris l’eau pour cause d’amiante découvert durant le chantier de rénovation, la piscine devrait rouvrir ses bassins entre avril et septembre prochains.

Equipé de caméras anti-noyade, le Neptunium sera susceptible d’accueillir 240 nageurs et verra ses horaires d’ouverture élargis. - Pierre-Yves Thienpont.

Les écoliers et les habitants devront encore patienter un certain temps avant d’effectuer leurs premières longueurs. Et de longueur, c’est bien ce dont il est question dans le dossier de rénovation du Neptunium, la piscine schaerbeekoise. C’est que le chantier, lancé en 2017, a enregistré un fameux retard sur le planning initial, tout en entraînant le doublement de l’enveloppe financière.

Ce mardi, la ministre Karine Lalieux (PS), en charge de l’accord de coopération fédéral/Région Beliris, principal bailleur de fonds, est venue faire le tour du propriétaire. Avec une bonne nouvelle financière puisque Beliris prendra en charge 11 des 17 millions finalement nécessaires à la réouverture du site. Au lieu des 8 initialement prévus. « Face à des chantiers d’une telle envergure, il y a souvent des surprises, et lorsqu’il y en a, elles sont généralement mauvaises », résume la ministre socialiste.