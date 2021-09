Pénurie de travailleurs: 30% des employeurs envisagent des augmentations salariales

La reprise sur le marché belge de l’emploi va s’accélérer au cours du quatrième trimestre. C’est du moins ce que prédit la société de recrutement Manpower Group sur base d’une enquête réalisée auprès de 520 employeurs à la fin juillet. Selon ce sondage, un employeur sur deux prévoit d’augmenter ses effectifs d’ici la fin du mois de décembre, tandis qu’un sur cinq prévoit de les réduire. 28 % des employeurs n’anticipent eux aucun changement.

La différence entre le pourcentage de patrons qui comptent engager et ceux qui comptent licencier atteint donc la valeur de 30 %. C’est la prévision nette d’emploi la plus élevée jamais enregistrée depuis le lancement de ce baromètre trimestriel en Belgique en 2003. C’est une hausse de 16 points par rapport au rapport au trimestre précédent et la cinquième progression consécutive.