Au Standard, le résultat ne peut tout occulter...

Le Standard a été bien payé dimanche au Pairay, où il a été bousculé d’importance par une équipe sérésienne séduisante et généreuse, à qui il n’aura manqué que l’efficacité pour pouvoir prétendre à mieux que ce 0-1 tombé un peu de nulle part, sur un penalty dont Wagane Faye aurait facilement fait l’économie si, au départ de l’action, il avait dégagé le ballon en touche. Mais de ces considérations, Arnaud Bodart et ses équipiers n’ont eu cure, tout à la joie de savourer un quatrième succès qui porte à 13 points leur bilan après 7 journées de compétition et les installe sur le podium, à une longueur seulement du FC Bruges, le nouveau leader.