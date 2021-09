Après ses échecs en finales de l’US Open 2019 (cinq sets face à Nadal) et de l’Open d’Australie 2021 (trois sets déjà contre Djokovic), Daniil Medvedev a, à son tour, et après Dominique Thiem l’an dernier, débloqué son compteur en Grand Chelem. Un sacre mérité pour un nº2 mondial qui se révèle être le candidat le plus dangereux sur surfaces dures, avec déjà des titres importants au Masters ATP de Londres et aux Masters 1000 de Cincinnati, Toronto, Shanghai et Paris-Bercy.