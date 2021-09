Ligue des champions: 27 joueurs belges la tête dans les étoiles

La Ligue des champions ne pardonne pas la moindre faiblesse ou approximation. Ce n’est pas pour rien que la compétition est considérée par tous comme étant le « Graal » du football moderne. Ce n’est pas pour rien non plus que les Belges s’y sont souvent cassé les dents, de Thibaut Courtois à Kevin De Bruyne en passant par Yannick Carrasco. Ainsi, seuls quatre compatriotes ont réussi à dompter la « bête » pour soulever la Coupe aux grandes oreilles. Après Eric Gerets (en 1988 avec le PSV) et Daniel Van Buyten (en 2013 avec le Bayern Munich), Simon Mignolet et Divock Origi sont nos derniers représentants à avoir décroché les étoiles continentales. C’était en 2019 avec Liverpool. Qui parviendra à les imiter ? Vingt-sept joueurs sont sur la ligne de départ, mais seule une poignée peut réellement rêver de la gloire.