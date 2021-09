Les accrochages entre Hamilton et Verstappen réveillent de vieux souvenirs

La Formule 1 brasse de par le monde des dizaines de millions de fanatiques qui vibrent pour ce sport à bien des égards. Plus récemment, on a vu apparaître la « génération Netflix » qui, au travers de la série « Drive to survive », est entrée dans les coulisses la F1 et s’est mise à se passionner pour les intrigues qui y règnent. Et puis il y a aussi les aigris. Qui depuis une bonne vingtaine d’années au moins, et à la faveur notamment des règnes répétitifs de Schumacher, Vettel et Hamilton, ont l’habitude de dire : « Oh tu sais, moi la F1, depuis l’époque Prost-Senna, elle ne me fait plus trop vibrer… »