Coronavirus: les compteurs de CO2 obligatoires dans les vestiaires sportifs

Les compteurs de CO2 deviendront finalement obligatoires dans tous les vestiaires lors des matchs et des entraînements sportifs. C’est ce que Voetbal Vlaanderen, l’aile flamande de l’Union belge de football (URBSFA), a confirmé lundi.

La fédération a annoncé lundi, dans un communiqué, une série de clarifications par rapport aux mesures corona en vigueur à partir du 1er septembre (2021). Celles-ci indiquent que les capteurs de CO2 deviennent obligatoires dans les vestiaires. « Selon l’arrêté ministériel fédéral, l’installation d’un compteur de CO2 est obligatoire dans tous les espaces communs où plusieurs personnes se réunissent sans masque buccal pendant une période supérieure à 15 minutes », peut-on lire dans le communiqué. « Pour les infrastructures sportives, seuls les espaces sportifs et les vestiaires relèvent de cette disposition. Ces compteurs de CO2 doivent être installés dans un endroit visible par le visiteur (mais pas à côté de fenêtres ou de portes ouvertes et pas à côté de la sortie de la ventilation) dans les espaces de sport et dans les vestiaires (donc pas dans les couloirs, les toilettes…). Il existe une période transitoire pour le suivi de cette mesure jusqu’au 1er novembre. »