La folie Lionel Messi s’empare de la Belgique

Forcément, l’arrivée du PSG en Belgique, ce mardi à l’aéroport d’Ostende, constitue un événement en soi. Même si le club parisien a déjà joué à Bruges en octobre 2019 (0-5, avec un triplé et un assist de Kylian Mbappé à la clé), il est encore entré dans une tout autre dimension depuis lors. Finaliste malheureux de l’édition 2019-20, demi-finaliste la saison dernière et faisant logiquement partie des grands favoris pour succéder à Chelsea au palmarès, il a affolé le mercato estival en attirant du très lourd : Sergio Ramos – qui devrait encore être absent mercredi –, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et, surtout, un certain Lionel Messi. Le tout en parvenant à conserver Neymar, Navas ou Mbappé.