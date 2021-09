Rénovation des bâtiments scolaires: la clé de répartition des fonds européens votée en commission du Parlement

La commission des Bâtiments scolaires du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi soir un projet de décret qui organise la répartition des fonds européens destinés à la rénovation des bâtiments scolaires en Wallonie et de Bruxelles.

Dans le cadre du plan de relance post-Covid de l’Union européenne, la Fédération Wallonie-Bruxelles va recevoir 495 millions d’euros, dont 230 seront spécifiquement destinés à la rénovation (énergétique) des écoles. Le texte approuvé lundi soir détermine la clé de répartition de cette manne entre les différents réseaux d’enseignement.

Le réseau WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement, ex-État) va ainsi percevoir 41 % de l’enveloppe, les écoles gérées par les communes et les provinces 34 %, et les écoles du réseau libre (catholique ou non confesionnel) 25 %.