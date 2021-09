Les Zèbres ne feront plus cette fois l’erreur de s’enflammer

Comme la saison dernière, Charleroi n’a toujours pas concédé le moindre revers après sept matches. Il y a un an, cette série, une fois interrompue, avait tourné au fiasco. Les hommes d’Edward Still paraissent mieux armés pour s’inscrire cette fois dans la continuité.

Comme il y a exactement comme un an, Charleroi demeure la seule équipe de Pro League invaincue (en compagnie, il y a douze mois, d’Anderlecht). À l’époque, ils faisaient encore mieux avec un bilan de 19/21. La chute n’en avait été que plus dure (avec un 23 /81). « On sait les erreurs qu’on a commises l’année passée en s’enflammant un peu. Cette année, on reste calme », assure Joris Kayembe.

Il y a un an, la belle dynamique avait volé en éclats, au Mambourg, avec une défaite face au Standard. Cette fois, les Zèbres accueillent le Club Bruges. Pas de quoi y voir forcément un mauvais présage.