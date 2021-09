Que certaines Régions soient vaccinées à plus de 90 % ne mettra pas fin à la pandémie.

On l’oublie et pourtant, à chaque fois, la réalité nous rattrape : en matière de covid, aucun pays, aucune Région n’est une île. A chaque étape – premières contaminations, premières hospitalisations, première vague, deuxième vague, testing, tracing et tous les épisodes de la vaccination –, toutes les autorités politiques ont été confrontées aux mêmes questions, aux mêmes situations, aux mêmes prises de décision.