Unia invite à la vigilance face au risque de dérives du Covid Safe Ticket

Unia, le service public chargé de lutter contre la discrimination, de promouvoir l’égalité et de protéger les droits fondamentaux, appelle à la vigilance au sujet des dérives du Covid Safe Ticket, après avoir déjà reçu plusieurs signalements et plaintes, rapporte L’Avenir mardi.

« On reçoit de plus en plus de signalements divers, mais aussi de questions », précise Patrick Charlier, le directeur de l’organisme indépendant.

« Des clubs de sports qui nous demandent s’ils peuvent organiser des entraînements séparés pour les vaccinés et les non-vaccinés, ou des organisateurs d’événements qui voudraient n’obliger que les non-vaccinés à porter un masque ». Or, « l’état de santé relève du secret médical, de la vie privée. En ce sens, la discrimination risque de s’étendre », relève-t-il.