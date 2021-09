Météo: les orages arrivent, l’IRM lance une alerte et le 1722 est activé

La matinée débutera mardi sous du soleil et un temps sec, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps va ensuite se gâter, avec des averses localement intenses et orageuses qui transiteront sur la Belgique. Beaucoup de précipitations risquent de tomber par endroits, des cumuls de 10 à 15 litres sont évoqués. Un avertissement orange aux orages est d’ailleurs déclenché à partir de 13h00, jusque 01h00 du matin sur l’ensemble du pays.

Des nuages d’altitude seront déjà présents mardi matin mais les parapluies devraient rester au placard, sauf à l’ouest où la nébulosité déjà abondante pourra laisser échapper une averse en matinée. L’après-midi, il faudra composer avec des averses localement intenses et orageuses, et un mercure qui grimpera jusqu’à 21°C sur le sud-ouest et 26°C dans le Limbourg et la région liégeoise.