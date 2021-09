La Wolf Fencing Team met en garde contre une recrudescence des attaques de loups dans le Limbourg et appelle les éleveurs à renforcer leurs enclos à cet effet, rapporte lundi le journal Het Belang van Limburg et l’information a été confirmée par la cellule à l’Agence Belga. La Wolf Fencing Team – mise sur pied par les associations Natuurpunt, Natagora et WWF – a été créée afin d’épauler les éleveurs dans leurs efforts d’adaptation de leurs infrastructures.