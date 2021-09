L’UEFA contraint l’Ajax Amsterdam à modifier son maillot hommage à Bob Marley

L’Ajax Amsterdam a fait un énorme buzz le mois passé en dévoilant son troisième maillot, hommage à Bob Marley et sa chanson « Three Little Birds ». La tunique a connu un tel succès qu’elle a rapidement été en rupture de stock et le délai de livraison actuel est estimé à janvier 2022. Mais voilà que l’UEFA y ajoute son grain de sel et a contraint le club à modifier cette vareuse.

Le problème : les fameux trois petits oiseaux présents dans le dos de ce maillot noir avec des bandes verte, jaune et rouge. Lors de la première sortie de l’Ajax avec cette tunique samedi dernier, les observateurs ont constaté l’absence des volatiles. « L’UEFA ne les considère pas comme une expression du logo du club, du logo du sponsor principal ou du sponsor sur la manche », a expliqué le club à AjaxLife, un site dédié à l’équipe. « Les autres expressions ne sont pas autorisées. »