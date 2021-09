La fédération belge de football lance une campagne qui vise à recruter 700 arbitres (vidéo)

La fédération belge de football (URBSFA) est à la recherche de près de 700 arbitres. Pour combler ce manque, elle a lancé mardi une action conjointe avec ses ailes linguistiques que sont l’ACFF et Voetbal Vlaanderen.

« Il est grand temps d’avoir de nouvelles recrues chez les arbitres. D’une part, la moyenne d’âge est supérieure à 40 ans et de plus en plus d’arbitres âgés décident d’arrêter. D’autre part, la Belgique compte de plus en plus d’équipes de football et davantage de matches doivent être arbitrés chaque week-end », a expliqué Stéphanie Forde, directrice opérationnelle du Professional Refereeing Department (PRD).