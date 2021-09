Opérateurs et entreprises avancent leur plan pour doubler le fret ferroviaire (2)

Une vingtaine d'organisations (dont Infrabel et des fédérations sectorielles et patronales) ont présenté mardi leur "Rail roadmap 2030", soit leur plan permettant de doubler le fret ferroviaire à cet horizon. Face aux défis climatiques, économiques et sociaux, "la multimodalité doit devenir une réalité", a plaidé l'administrateur délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique, Pieter Timmermans.