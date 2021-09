Alerte orage sur toute la Belgique: de 10 à 15 litres sont à craindre par endroits

Alerte jaune: des averses intenses sont prévues cet après-midi et ce soir, à partir de 13h sur l’ensemble du pays. Des cumuls de 10 à 15 litres sont à craindre par endroits. Il y a également un risque de grêle sur l’Est du pays, selon l’IRM. L’après-midi, des averses, localement intenses et orageuses, transiteront sur le pays depuis la France. Les maxima oscilleront entre 21 degrés sur le sud-ouest du pays et localement 26 degrés dans le Limbourg et la région liégeoise. Le vent sera faible à modéré, d’abord d’est à sud-est puis de secteur sud.