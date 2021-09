Union européenne: le Parlement réclame une reconnaissance des unions homosexuelles partout en Europe

Les députés européens ont réclamé, dans un texte adopté mardi, que les couples homosexuels puissent bénéficier des mêmes droits que les autres dans toute l’Union européenne, notamment en matière de liberté de circulation et de regroupement familial.

« Les mariages ou les partenariats enregistrés dans un État membre devraient être reconnus dans tous les autres de manière uniforme, et les conjoints et partenaires de même sexe devraient être traités de la même manière que leurs homologues de sexe opposé », ont demandé les eurodéputés, dans un texte non contraignant adopté par 387 voix (161 contre et 123 abstentions) lors d’une session plénière à Strasbourg.