Le syndicat chrétien annonce des actions le 24 septembre contre la norme salariale à 0,4%

La Centrale nationale des employés (CNE) et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) à laquelle elle est affiliée mèneront plusieurs actions syndicales le vendredi 24 septembre contre la loi de 1996 sur la norme salariale, ont-elles annoncé mardi dans un communiqué. "En 2021 et 2022, les salaires des travailleurs et travailleuses ne pourront pas augmenter de plus de 0,4%. C'est inacceptable", estiment les instances syndicales chrétiennes.