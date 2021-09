Rentrée académique: étudiants et professeurs heureux de se retrouver

Ce mardi c’est la reprise des cours pour les étudiants de l’UCLouvain. En présentiel et masque sur le nez l’heure est à la réjouissance de pouvoir (enfin) retourner dans les auditoires malgré le port du masque, devenu une habitude.

Reportage

Ce mardi 14 septembre est synonyme de retour dans les auditoires pour beaucoup d’étudiants du supérieur. Il est 8h15 sur le site de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve, place Montesquieu, les étudiants attendent patiemment le début des cours et l’arrivée imminente de leurs camarades. Dans la fraîcheur du matin lentement chassée par les rayons de soleil, ils arrivent au compte-gouttes et se groupent par deux ou trois devant les portes ou dans le hall du bâtiment, l’ambiance est détendue et calme. Puis, masque sur le visage, les étudiants pénètrent petit à petit dans les auditoires.