Sauvetage ou interception? La course entre ONG et garde-côtes libyens

des secours en mer, les ONG opèrent en partie à l’aveugle pour tenter de trouver les bateaux de migrants ayant besoin de secours en Méditerranée. Plus rapides et mieux informés, les garde-côtes libyens enchaînent parfois les interceptions. A d’autres moments, des bateaux sont laissés à la dérive sans plus d’explication.

Libyan coast gard ! Libyan coast gard ! » Les garçons de Gambie, depuis déjà une semaine à bord du Geo Barents, le cargo affrété par Médecins sans frontières pour chercher et secourir des embarcations de migrants en Méditerranée, ont repéré les bateaux à tribord et courent vers l’arrière du pont, grand ouvert sur la mer. La première vedette les a précédés profitant de l’ouverture pour scruter l’intérieur du bateau et plus précisément, ses passagers. Après deux jours de beau temps, l’équipe est en « phase active » de recherche, renforçant les effectifs mobilisés sur la passerelle pour l’observation aux jumelles et la surveillance radio. Un des avions de reconnaissance de l’ONG Sea-Watch a repéré trois bateaux, signalant leur présence aux autorités et au Geo Barents. De nombreuses interceptions des garde-côtes libyens ont été rapportées.