Bart Verhaeghe, président de Bruges, ne se fait pas d’illusion face au PSG: «Normalement, on n’a aucune chance»

Le Club de Bruges débute ce mercredi sa campagne européenne avec un premier match à domicile de gala. Le leader de D1A accueille en effet le PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Autant dire qu’il y a peu d’espoir de voir le club belge décrocher ne serait-ce qu’un point au terme de ce duel. Un pessimisme partagé par le président du Club de Bruges Bart Verhaeghe.

« Le PSG a la meilleure équipe du monde », a déclaré Verhaeghe au journal L’Équipe. « Ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité. On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l’est pas. Avec lui, plus le talent et l’expérience des autres joueurs, il n’y a plus de concurrence. Normalement, on n’a aucune chance. Parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays. »