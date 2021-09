Plus de 2 millions de messages frauduleux en une semaine, le Centre pour la cybersécurité alerte face à un virus circulant par SMS

L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) tirent la sonnette d’alarme mardi face à une recrudescence de tentatives de hameçonnage par SMS (smishing). Les opérateurs mobiles ont bloqué plus de deux millions de messages frauduleux par jour en une semaine et plus de 2.000 téléphones portables infectés.

Le virus Flubot fait de nouveau rage, expliquent l’IBPT et le CCB. Ce logiciel malveillant peut prendre le contrôle total d’un GSM et envoyer des SMS au nom de la victime vers tous les contacts enregistrés dans le répertoire de l’appareil ainsi que vers d’autres numéros.