«Laissez-nous!», les migrants qui ne voulaient pas être secourus en Méditerranée

Comme pour chaque sauvetage, MSF envoie «Orca» et «Mike», ses deux zodiacs pour procéder aux secours: sécuriser les passagers avec des gilets de sauvetage puis procéder au transfer vers le bateau mère. - Vincent Haignes.

Equipe SAR, équipe SAR, préparez-vous au sauvetage. » Médecins sans frontières a repéré aux jumelles un bateau surchargé d’une trentaine de personnes. Tout près, trop près, une navette de la marine tunisienne tente de stopper la course de la piètre embarcation. La manœuvre est jugée dangereuse. Via le canal 16, réservé au signal de détresse, le cargo affrété par MSF, le Geo Barents, a proposé aux gardes-côtes de prendre le relais et de s’occuper du sauvetage. Ces derniers ont donné leur feu vert.