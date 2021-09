Classique: virée musicale au Max Festival

Un week-end de concerts, spectacles et visites guidées à Tourinnes-la-Grosse, Nodebais et Beauvechain. - Max Festival/Instagram.

Maximilien (dit Max), Arthur, Joseph, Marie, Ghislain, Georges, baron van der Linden (on a fini par l’appeler Miqui pour gagner du temps) est né le 1er juin 1922 au château de Nodebais, dans le Brabant Wallon. Ce céramiste belge était diplômé de La Cambre, pote avec le roi Baudouin, le fondateur des Fêtes de la Saint-Martin (1) et… d’un festival de concerts classiques lancé en 1965.

En 2015, son neveu Michel van der Linden et la pianiste Irina Lankova reprennent le flambeau, imaginant un rendez-vous musical unique en son genre, super-original, décontracté et de grande qualité. La 6e édition du Max Festival prend donc ses quartiers ce troisième week-end de septembre, avec un programme de concerts, spectacles et visites guidées à Tourinnes-la-Grosse, Nodebais et Beauvechain.