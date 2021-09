«Délicieux»: pour les gourmets et les gourmands

Plongée dans la France des terroirs et bons produits, de la volaille dodue, des chaussons farcis à la truffe et de la cuisine au beurre.

Comment s’est ouvert le premier restaurant mettant à l’honneur la gastronomie française ? Revisitant la réalité historique pour une fable romantique, politique et divertissante, Eric Besnard (L’esprit de famille, Le goût des merveilles) nous emmène à l’aube de la Révolution française en province. Pierre Manceron (Grégory Gadebois avec ses mains puissantes et délicates), cuisinier audacieux et orgueilleux, est viré par son maître le duc de Chamfort (Benjamin Lavernhe hautement méprisant). Mais l’excellence de son art culinaire a dépassé le canton. Une femme mystérieuse (Isabelle Carré, femme courage) vient le trouver pour apprendre à ses côtés, bien que cela soit réservé aux hommes. D’abord réticent, il accepte, reprend confiance et ensemble, ils ouvrent un lieu de gourmandise et de partage accueillant tout le monde : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.