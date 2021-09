L'inflation américaine ralentit

Les prix à la consommation aux Etats-Unis étaient encore supérieurs de 5,3% en août dernier par rapport au même mois en 2020, et de 0,3% plus hauts qu'en juillet, a indiqué mardi le département américain du Travail. L'inflation est donc plus faible qu'attendue, avec pour conséquence en regain de confiance sur les marchés.