«Dune»: de Montréal aux sables d’Arrakis

Des années avant que l’on évoque les problématiques du recyclage et des ressources en eau, Frank Herbert invente le «distille», cette tenue qui permet aux Fremen de s’hydrater en récupérant tous les fluides corporels… - Chiabella James

Après avoir été présenté à Venise, à Deauville et au Briff à Bruxelles, Dune arrive enfin sur nos écrans. Difficile pour son réalisateur de ne pas nous en parler avec enthousiasme, même le temps d’une table ronde à trois organisée via Zoom : c’est un de ses rêves les plus chers qui s’est concrétisé !