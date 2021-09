Faut-il lire tout «Dune»?

A la question du titre, d’emblée la réponse est non. Et puis on peut discuter, si vous voulez. En tout, Frank Herbert a écrit six volumes de sa saga : Dune, Le messie de Dune, Les enfants de Dune, L’empereur-dieu de Dune, Les hérétiques de Dune et La maison des mères. A la mort de Frank, en 1986, à 65 ans, son fils Brian a repris le flambeau avec l’aide de Kevin J. Anderson. Jusqu’ici, quinze romans poursuivent la saga, de La guerre des machines à La dame de Catalan, à paraître en français le 21 septembre.

Alors, faut-il tout lire ? Si vous n’avez jamais lu Dune, il faut absolument vous y plonger, vous n’en sortirez pas avant longtemps, fasciné que vous serez par l’univers développé par Herbert de livre en livre. Il est donc impératif de lire le tout premier, Dune, et, si vous êtes conquis, les cinq autres volumes écrits par Frank Herbert et traduits en français par Michel Demuth d’abord, par Guy Abadia ensuite.