Plan de relance de l'UE - Quatrième émission d'obligations NextGenerationEU bouclée avec succès

La Commission européenne poursuit son programme de levée de fonds sur les marchés financiers dans le but de financer le vaste plan de relance post-Covid de l'UE. Mardi, elle a annoncé avoir levé 9 milliards d'euros via une quatrième émission d'obligations NextGenerationEU, avec une nouvelle fois un intérêt marqué des investisseurs.

Elle a émis une obligation à 7 ans, "l'opération a été sursouscrite plus de 11 fois", annonce-t-elle.

Le programme de levée de fonds sur les marchés financiers pour alimenter "Next generation EU" avait débuté à la mi-juin avec la plus grosse émission obligataire institutionnelle de l'histoire de l'UE. 20 milliards avaient alors été levés, puis 15 milliards fin juin et 10 milliards à la mi-juillet. La Commission a désormais levé 54 milliards d'euros en tout dans le cadre de ce programme. D'ici à la fin de l'année, elle entend avoir obtenu quelque 80 milliards d'euros via l'émission d'obligations ("EU-Bonds") à long terme.

Parallèlement, elle compte émettre pour des dizaines de milliards d'euros de titres de créance à court terme ("EU-Bills") pour couvrir les besoins de financement restants. Cela débutera ce mercredi 15 septembre, via sa propre plateforme d'enchères.