Carte blanche: pour un Etat plus protecteur et plus efficace

S’il y a bien une chose que la pandémie a mise en évidence, c’est l’absolue nécessité de renforcer l’État et de mettre un terme, une bonne fois pour toutes, au rejet dogmatique de l’interventionnisme étatique. A l’approche d’une 7e réforme de l’État, et à l’heure où la crise sanitaire tend à sa fin, il est crucial de tirer les leçons de cette dernière et d’aborder cette réforme institutionnelle sous le prisme d’un Etat plus protecteur et plus efficace. Un Etat plus fort.

Les privatisations qui ont été amorcées au début des années nonante furent dictées par un souci d’efficacité, d’ouverture à la concurrence et de meilleure utilisation de l’argent du contribuable. Dans sa globalité, force est d’admettre que cette démarche fut bénéfique. En effet, l’Etat comme prestataire de services de télécommunication, d’énergie, de transport aérien, de marchandise ou encore comme fournisseur de biens de consommation n’est pas l’opérateur le plus compétent, le plus efficace et le plus innovant qui soit. C’est un fait qu’aucun gestionnaire sérieux ne saurait aujourd’hui contester.