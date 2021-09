Voilà Barbara Pravi: l’oiseau authentique

L’Eurovision lui a servi de tremplin. Voici son premier album « On n’enferme pas les oiseaux ».

C’est sur les conseils de son grand-père serbe que Barbara Piévic a choisi Pravi comme nom d’artiste. Pravi vient de prava qui signifie « authentique ». Et la chanteuse née à Paris il y a vingt-huit ans en est très fière : « Dans tout ce que je fais, que ce soit l’Eurovision ou cet album, j’essaie d’être sincère et authentique », nous a-t-elle confié. « Cette chanson, “Voilà”, c’est vraiment moi. Ce disque, je l’ai commencé bien avant ma participation à l’Eurovision, cela fait tellement longtemps que je ne m’en souviens plus. »