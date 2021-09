Simon Mignolet avant la rencontre face au PSG: «Ils ne vont pas gagner le match à 3 contre 11»

Dans sa belle et longue carrière qui lui a permis d’arpenter les pelouses de Premier League et de Ligue des champions durant 9 saisons avec Sunderland puis Liverpool, Simon Mignolet en a croisé des stars. Même s’il est conscient qu’il va affronter l’une des plus belles armadas offensives que l’on puisse imaginer à l’heure actuelle, ne comptez toutefois pas sur lui pour être impressionné outre mesure, ce mercredi soir, au moment de l’entrée en lice du Club face à ce PSG plus monstrueux que jamais.

Simon Mignolet, quand on voit la constellation de stars qui débarque en Venise du Nord, avez-vous conscience qu’il vous sera difficile de ne pas encaisser de but mercredi soir ?