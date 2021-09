Poupie: Poo poo pee doo

Médiatisée lors de sa participation à la huitième saison de « The Voice France », consécutive à celle de « X-Factor » en Espagne, Poupie n’en est pas moins restée mystérieuse en révélant très peu jusqu’ici sur elle. Si on sait que son surnom de « Poupie » lui a été donné très tôt par ses parents à qui elle réclamait le shampoing Poupina en répétant « Poupie, Poupie, Poupie », on ne connaît toujours pas son vrai prénom : « Je n’ai aucun désir d’en parler », nous dit-elle sans aucune agressivité. «