CORRECTION: 32 acteurs signent la charte DigitAll contre la fracture numérique

Une trentaine d'entreprises, institutions publiques et organisations sociales ont signé mardi à Bruxelles la charte "DigitAll", élaborée pour lutter contre la fracture numérique. "Le numérique, c'est plus facile, plus rapide... Mais il y a encore du pain sur la planche" pour que cet outil profite pleinement à toutes et tous, a résumé Max Jadot, CEO de BNP Paribas Fortis, qui porte le projet avec Proximus.

Prendre rendez-vous chez le médecin, faire un virement, inscrire ses enfants à l'école, suivre des cours en ligne ou demander une attestation à la commune... Autant de démarches au quotidien qui, de plus en plus, nécessitent un ordinateur, une connexion et, parfois, une bonne dose de motivation. Or, en Belgique, un ménage sur dix, au moins, n'a pas de connexion internet à la maison, tandis que 32% des Belges manquent de compétences numériques et 8% se déclarent même "non-utilisateurs", selon le Baromètre de l'inclusion numérique 2020 de la Fondation Roi Baudouin. En outre, la technologie évolue à une telle rapidité que certains baissent tout simplement les bras. Ces trois facteurs (disponibilité des outils, compétences et "stress du numérique") alimentent la fracture numérique.