Yôkaï: le groupe psyché de Jazz à Liège

Quelques concerts à ne pas rater au Mithra Jazz : Erik Truffaz, Thomas Dutronc, Bill Frisell, Steve Coleman, Kurt Elling, Portico Quartet, Aka Moon, Jean-Paul Estiévenart, Esinam, Eric Legnini, etc. Et Yôkaï.

Et on n’a pas cité tout le monde, évidemment. Il y a encore des pointures comme Robin McKelle, José James, Matthew Halsall, Antoine Pierre Urbex, Guillaume Perret, Raphaël Chevalier Duflot, Jean-Christophe Renault, Dans Dans, Commander Spoon, Stuff, allez on arrête là, désolé pour les autres. Le festival liégeois a dû, covid oblige, différer son édition 2021 de mai à septembre, mais n’en a pas pour autant réduit son offre. Qu’on pourra applaudir sans masque mais avec son Covid Safe Ticket.