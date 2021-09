Standard: Selim Amallah, un joueur qui rapporte gros

C’est par un « no comment » conventionnel que Selim Amallah avait répondu aux questions sur son avenir au Standard, ses envies d’ailleurs et les offres qui ont pu se présenter à lui ces dernières semaines. Cet été frétillant, chahuté par le virus en ce qui le concerne, ne l’a pas servi dans l’entame de sa préparation et de sa saison. Après deux journées hantées par son fantôme que le Standard avait finalement réussi à gérer tant bien que mal (Genk, Zulte Waregem), le lien qui l’unissait avec le club liégeois semblait s’être quelque peu effiloché. Et sa direction n’avait rien contre le fait de se séparer d’un joueur encore « bankable », même laissé tribunes. « Je n’aime pas laisser mes meilleurs joueurs sur le côté, mais les intérêts de l’équipe passent avant tout », avait déclaré Mbaye Leye, dont la relation avec le numéro 19 liégeois serait soi-disant compliquée depuis l’époque mouscronnoise. Ce qui n’empêche pas qu’elle soit professionnelle, la preuve aujourd’hui.