A Huy, même les escargots se mettent aux arts de la rue

On savait les organisateurs farceurs mais là, ils font fort. Cette année, les Unes fois d’un soir n’auront pas lieu une fois, mais deux fois sur la saison, en septembre puis en avril. Et en plus, dans la version de septembre, le festival des arts de la rue ne se concentre pas sur un soir, mais s’étale sur toute une semaine, entre le 17 et le 25 septembre. Bref, l’intitulé – les Unes fois d’un soir – est plus que jamais à l’image du programme : iconoclaste, provocateur et prompt à brouiller les pistes.