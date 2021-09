Esprit bruxellois, es-tu là?

« Brussels Touch », la nouvelle exposition du musée Mode et Dentelle, rassemble 33 créateurs et créatrices en lien avec la capitale pour tenter de définir la patte de Bruxelles.

Avec la lumière super-tamisée, les vitrines séparées par de larges rideaux de plexi rouge, et ces silhouettes immobiles, debout, qui vous regardent passer, le musée Mode et Dentelle a quelque chose d’une maison close. N’éloignez pas les enfants, c’est une maison close grand chic où 33 créateurs et créatrices de mode se sont donné rendez-vous, exposant dans cet espace sans fenêtre, gorgé de recoins, de cocons, de cachettes et de portes dérobées, des modèles qui vous donnent envie de… vous rhabiller.

C’est la fièvre du vêtement qui hante les lieux, rien d’autre. Pour la première fois de son histoire, le musée, qui conserve quelque 10.000 pièces de dentelles, robes, costumes et accessoires datant du XVIe siècle à nos jours, s’intéresse à Bruxelles. La patte, la griffe, la signature, le style, l’esprit de Bruxelles dans la mode. Ça existe, ça ?