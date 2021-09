La Belgique anticipe le retour de la grippe

Le virus de la grippe a disparu des radars l’an dernier, mais pourrait revenir et surcharger les hôpitaux. La Belgique a donc commandé 800.000 doses de vaccin supplémentaires pour les publics à risque.

S’il faut retenir un point positif de l’hiver dernier, c’est que les mesures de confinement et la restriction drastique des contacts rapprochés ont eu raison du virus de la grippe. « Chaque année, on estime qu’il y a entre 5 % et 10 % de la population qui est touchée par ce virus influenza. Mais en 2020, la grippe n’a pas circulé. Ce qui veut dire aussi que, contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de stimulation de notre système immunitaire contre le virus », expose le virologue Steven Van Gucht (Sciensano).

Doit-on dès lors s’attendre à ce que la grippe et d’autres virus hivernaux fondent sur nous, proies faciles ? Sera-t-elle plus « méchante » ? Nul ne le sait. « Il est trop tôt pour le dire.