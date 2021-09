Union: le grand retour du «Felice Time»

S’il y a bien un point commun entre Felice Mazzù et l’Union, c’est l’abnégation, le jusqu’au-boutisme. Ce dimanche, preuve en a été faite avec ce but égalisateur inscrit à la 95e minute, alors que les Saint-Gillois étaient réduits à 10 depuis la 72e minute. L’occasion de ressortir du placard le célèbre « Felice Time ».

Les prochains adversaires de l’Union sont prévenus : avec elle, un match n’est jamais terminé. Et ce, même si la situation semble désespérée, comme c’était le cas du côté de la Cegeka Arena ce week-end. Car à vingt minutes du terme, on ne donnait plus guère de chances aux Saint-Gillois après que Monsieur Lambrechts eut désigné le point de penalty et adressé une carte rouge à Jonas Bager. Mais, paradoxalement, c’est en pleine adversité que l’Union aura trouvé les ressources nécessaires pour développer son meilleur football. Et ce, notamment grâce à l’entrée au jeu du Japonais Kaoru Mitoma qui aura dynamité la défense limbourgeoise. La nouvelle recrue, prêtée par Brighton, aura déjà déposé sa carte de visite, lui qui disputait ses premières minutes avec la vareuse jaune et bleue. Une pugnacité saint-gilloise récompensée à quelques secondes du terme par cette tête croisée de l’inévitable Undav au fond des filets.