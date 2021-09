Liège-Luxembourg : les sacs PMC pour jeter moins et recycler encore plus

Le 1er octobre, 11 communes liégeoises et 44 luxembourgeoises vont passer au sac PMC, afin d’optimaliser la collecte. Un fameux changement d’habitude pour le consommateur qui avait pris l’habitude de trier les plastiques et contenants métalliques via les recyparcs.

C’est un changement d’habitude majeur que les habitants des 55 communes du réseau Idélux vont devoir digérer dès ce 1er octobre, eux qui avaient pris l’habitude de trier un maximum depuis des lustres en se rendant dans les recyparcs. Le premier de Wallonie a d’ailleurs été ouvert à Bastogne en 1990. Là, les bouteilles PET vertes, bleues, transparentes, HEPD, PP et autres aérosols étaient systématiquement triées. C’est fini. Désormais, tout cela et bien d’autres choses devront être déposés dans un sac PMC bleu de 60 litres (P comme plastiques, M comme métalliques et C comme cartons à boissons) qui sera récupéré en porte-à-porte comme les duo-bacs ou sac + sac.