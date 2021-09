Flambée des prix de l’énergie: les contrats variables sont les premiers à payer la note

Dans sa dernière note parue à la fin du mois d’août (Le Soir du 26 août 2021), la Commission de régulation de l’électricité et du gaz évaluait l’impact de la hausse des prix du gaz et de l’électricité sur la facture des ménages belges. La Creg constate d’abord que les prix moyens des offres tarifaires des fournisseurs en Belgique ont méchamment grimpé. Pour une consommation moyenne d’électricité (3.500 kWh/an), on est passé de 891 euros en août 2019 à 1.014 euros en août 2021. Pour le gaz naturel (23.260 kWh/an), c’est encore plus spectaculaire : de 1.031 euros à 1.609 euros.